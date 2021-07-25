الحرس الثوري الإيراني يتهم أمريكا بالسعي لاندلاع حرب أهلية في هذا البلد

اتهم القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أمريكا بالسعي وراء فتنة جديدة في أفغانستان، واندلاع حرب أهلية في البلد الآسيوي.

وقال سلامي، خلال مراسم تكريم شهداء سنندج في مركز محافظة كردستان، غربي البلاد، إن أمريكا وبعد مرور 20 عاما على تدخلاتها في شؤون أفغانستان، تسعى من خلال فتنة جديدة إلى اندلاع حرب أهلية في هذا البلد، وذلك حسب " وكالة الأنباء الإيرانية ".

وأضاف أن "الأمريكيين ارتكبوا كمّا هائلا من المجازر في العراق بعد أن وطأت أقدام هؤلاء المحتلين تلك الأراضي المقدسة"، مشيرا إلى "ما جلبته أمريكا بالتعاون مع عميلتها السعودية، للشعب اليمني المضطهد والمقاوم الذي لا يريد سوى العيش بسلام في بلاده".

وقال: "لم تقدم أمريكا ونظام آل سعود العميل إلى الشعب الفقير والمؤمن والمقاوم في اليمن، والذي لا يريد إلا أن يعيش بسلام في وطنه، لم تقدم لهم سوى القضاء على نعمة العيش بسلام، وشعبنا على علم بالحقائق المريرة في هذا البلد".