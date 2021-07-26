اليابان توجه احتجاجا رسميا لروسيا بسبب زيارة ميشوستين إلى إيتوروب

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، عن توجيه اليابان مذكرة احتجاج رسمية لروسيا، وذلك بسبب قيام رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​، بزيارة إلى إحدى جزر الكوريل الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن وزارة الخارجية اليابانية استدعت ​السفير الروسي​ لدى ​طوكيو​، ميخائيل غالوزين، للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​، لجزيرة إيتوروب التي تعد واحدة من ​جزر الكوريل​.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام ميشوستين بزيارة عمل يوم أمس إلى المقاطعات الروسية في الشرق الأقصى و​سيبيريا​ وإيتوروب.

يذكر أن اليابان تطالب بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855. ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطًا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، التي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام. وكان الاتحاد السوفياتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءًا فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر(جزر كوريل). ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة. موقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي نتيجة للحرب العالمية الثانية وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها يعد أمرا لا شك فيه.

وفي عام 2018، في سنغافورة، عقب اجتماع قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال الأخير إن الطرفين اتفقا على تسريع عملية التفاوض بشأن معاهدة سلام تستند إلى الإعلان السوفيتي الياباني المشترك لعام 1956.