الحرس الثوري: أعداؤنا يتكلمون فقط وهم عاجزون تماما وبلادنا عصية على الاحتلال

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أعداء بلاده "يتكلمون فقط إلا أنهم عاجزون في الميدان".

وقال اللواء سلامي في كلمة، اليوم الاثنين، إن "أعداءنا يتكلمون فقط وليس لهم سوى الكلام وقد اختبرناهم في ساحات الحرب ورأيناهم عاجزين تماما وليس عندهم ما يقولونه فيها" وفقا لوكالة "فارس".

وتابع: "إيران عصية على الاحتلال في أي نقطة منها والشعب الإيراني لن يقف متفرجا أبدا ويبذل أقصى جهوده ويتواجد في المرتفعات ويطفئ نيران العدو ويحبط مخططاته، لأن هذه هي من سمات هذا الشعب".

وأكد القائد العام للحرس أن "النظام الأمريكي في طريقه إلى الأفول والزوال وفقد قدرته، وقد اضطر للعودة الى الاتفاق النووي ونحن من يحدد الشروط".

وقالت إيران، إن على الأطراف في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الانتظار حتى تستلم إدارة الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، السلطة لاستئناف المفاوضات، رافضة الربط بين المفاوضات النووية وملف تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيرانية، وكبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، في تغريدة: "نحن في فترة انتقالية حيث يجري الانتقال الديمقراطي للسلطة في عاصمتنا، ومن الواضح أن محادثات فيينا يجب أن تنتظر إدارتنا الجديدة".

وتابع عراقجي: "تحتاج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى فهم ذلك والتوقف عن ربط التبادل الإنساني - الجاهز للتنفيذ - بخطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي]. إن إبقاء مثل هذا التبادل رهينة للأهداف السياسية لا يحقق أي منهما".