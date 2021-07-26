بايدن يكشف عن أهدافه قبل لقائه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي

غرد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل لقائه اليوم الاثنين مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي.

وكتب بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه بعد ظهر اليوم سيستضيف الكاظمي في اجتماع داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وأعرب الرئيس الأمركي عن "تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

This afternoon, I’ll be hosting Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi for a meeting in the Oval Office. I look forward to strengthening the strategic partnership between the United States and Iraq and working to advance bilateral cooperation. — President Biden (@POTUS) July 26, 2021

​هذا وسيوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

ومع قرار سحب آخر قوات أمريكية من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس/ آب، يختتم الرئيس الديمقراطي المهام القتالية الأمريكية في الحربين اللتين بدأهما الرئيس السابق جورج دبليو. بوش.

وسيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق، حسبما أفاد مسؤول كبير في إدارة بايدن.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا). وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق في مارس/ آذار 2003 بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يعثر على مثل تلك الأسلحة قط.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي على خلفية المشاورات المتواصلة بين البلدين حول التواجد الأمريكي في العراق.