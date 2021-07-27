بينيت: قريبون جدا من إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقترب من إعطاء مواطنيها جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف بينيت، خلال تفقده لإحدى دور رعاية المسنين في القدس: "بخصوص الجرعة الثالثة، نحن بصدد ذلك، نحن قريبون جدا، كلما قل الحديث، كلما زاد احتمال حدوثه"، على ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وشدد بينيت على أن "الجمهور بحاجة إلى الخروج والتطعيم"، مضيفا "أناشد الشباب هنا. لدينا جمهور كبير لم نقم بتطعيمه، ليس من الأشخاص المعادين (الرافضين للتطعيم)، لأولئك الذين لم يصلوا إليه، أو خائفون أو غير مبالين. أناشد أي شخص يزيد عمره عن 12 عاما بالحصول على التطعيم".

وكانت معدلات الإصابة قد عاودت القفز إلى مستويات قياسية في إسرائيل، وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات خلال الموجة الحالية من التفشي.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات الجديدة تمثل 2.3% من إجمالي الفحوصات التي أجريت أمس الإثنين.

ويواصل عدد المصابين في حالة حرجة الارتفاع أيضا، إذ بلغ اليوم 138 بعدما كان الثلاثاء الماضي 62 مريضا، وفق بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وحتى الآن حصل 5 ملايين و318 ألفا و526 إسرائيليا على جرعتي اللقاح المضاد للفيروس، إلا أن دراسات أجريت في تل أبيب كشفت أن فاعلية اللقاح باتت ضعيفة في منع الإصابة بالسلالة الهندية المتحورة للفيروس.