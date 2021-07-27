إيران.. تفكيك خلية إرهابية شمال غربي البلاد

أعلن مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوة البرية بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن قسم العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء"، أن الخلية الإرهابية كانت، على وشك، تنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية وزعزعة للأمن في البلاد .

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر، تغلغلت في منطقة بوكان العامة، شمال غربي البلاد، بهدف القيام بأعمال تخريبية في تلك المنطقة، في وقت نجحت القوات الأمنية في كشف تحركات هذه الخلية الإرهابية، والقضاء عليها قبل قيامها بتلك الأعمال التخريبية.

وأكد بيان قسم العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء" مقتل إرهابيين اثنين من هذه الخلية خلال اشتباكات جرت بين الطرفين، مع إصابة العنصر الثالث واعتقاله، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد وأدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، كانت بحوزتهم.

ويذكر أن مدينة بوكان هي ثالث مدينة ذات أغلبية سكانية، وتقع ضمن نطاق محافظة آذربايجان الغربية.