واشنطن: روسيا تتصدر قائمة الدول التي تُنفذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة

أعلن نائب مساعد المدعي العام الأمريكي ريتشارد داونينغ، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتصدر قائمة الدول التي تُنفذ من أراضيها هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة، لكن واشنطن لا تعتقد أن السلطات الروسية متورطة فيها.

واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لداونينغ خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال داونينغ: "تحتل روسيا بلا شك المرتبة الأولى في هذه القائمة. لن أزعم أن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الهجمات، لكننا نعتقد أنها (السلطات الروسية) لا تفعل ما في وسعها لوقفها".

هذا وتتهم الدول الغربية بانتظام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية والهجمات الإلكترونية.

ونفت روسيا جميع الاتهامات، قائلة إن الدول الغربية لم تقدم أي دليل. كما قالت موسكو مرارا إنها مستعدة لإجراء حوار حول الأمن السيبراني.

واتهمت كل من الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، في تقرير مشترك نُشر في الأول من تموز/يوليو 2021، الإدارة العامة للاستخبارات الرئيسية الروسية (التابعة لوزارة الدفاع) بشن هجمات قرصنة على مئات المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم، وحذرت من احتمال استمرار محاولات القرصنة حتى يومنا هذا.

الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في 9 تموز/يوليو الجاري، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحتفظ بإمكانية "توجيه ضربة" ردا على الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، مسترشدا بمصالح البلاد.