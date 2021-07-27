تركيا ترفض تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن مدينة فاروشا القبرصية

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي ندد بمساعي تركيا لإعادة فتح مدينة فاروشا في الشطر الشمالي من قبرص المدعوم من تركيا.

أنقرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية، في بيان "أنقرة تدين تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن منطقة فاروشا في قبرص الشمالية".

وأضافت "لا قيمة لهذا النوع من التصريحات المنفصلة عن الواقع والتي تتجاهل القبارصة الأتراك وتعكس رأي قبرص الجنوبية".

وأكدت الخارجية التركية أنه "من غير الممكن أن يساهم موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز لقبرص الجنوبية في حل المشاكل"، مشددة "ندعم بشكل مطلق اقتراحات قبرص الشمالية وقرارتها بشأن حل قضية قبرص ومدينة فاروشا".

ودعت أنقرة الاتحاد الأوروبي إلى "الالتزام بتعهداته للقبارصة الأتراك".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم، رفضه المساعي التركية لإعادة فتح مدينة فاروشا في الشطر الشمالي من قبرص، ودعا إلى ضرورة تجنب أي خطوات أحادية الجانب تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية القبرصية.

يذكر أنه منذ 1974 حينما دخلت القوات المسلحة التركية جزيرة قبرص وتمركزها في الشطر الشمالي، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوّقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.

وعقب إخلاء المدينة أصدرت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدة قرارات اعتبرت أن فاروشا يجب تبقى خاوية ومغلقة.

وبوقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الحياة ستُستأنف في فاروشا".

وتابع أن "محادثات السلام لا يمكن أن تجري إلا بين الدولتين على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط [قبرص]، وهو موقف مرفوض بالنسبة للقبارصة اليونانيين والاتحاد الأوروبي".