أذربيجان تقبل اقتراح روسيا بإعلان وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا

قبلت أذربيجان اقتراح روسيا بإعلان وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا ابتداء من الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي.

ووافقت باكو على مبادرة الجانب الروسي لإعلان وقف إطلاق النار على الحدود من الساعة العاشرة.

ونقلت "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الأذربيجانية قولها "رغم ذلك، يواصل الجانب الأرمني تصعيد الموقف وقصف المواقع الأذربيجانية بالدبابات وقذائف الهاون من عيار 120 ملم".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.