طوكيو تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا تزامنا مع الأولمبياد

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، اليوم الأربعاء، زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي في عدد إصابات كورونا حيث تم رصد 3177 حالة جديدة لأول مرة منذ بدء الجائحة.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية، فإن الزيادة الحادة في عدد الإصابات بكورونا قد تؤثر على حماسة اليابانيين للألعاب الأولمبية التي تجري في ظروف غير مسبوقة، بما في ذلك حظر حضور المتفرجين معظم المنافسات، على الرغم من فوز الرياضيين اليابانيين بعدد كبير من الميداليات.

وأشارت إلى أن ارتفاع الإصابات قد يسبب أيضا متاعب لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الذي انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل الانتخابات العامة التي تجري هذا العام.

من جانبه، نُقل عن الوزير ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود جهود الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، قوله إن "حكام 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو سيطلبون من الحكومة إعلان حالة الطوارئ في مناطقهم".

كما أضاف أمام لجنة برلمانية أن "المقاطعات ستطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ غدا الخميس، حيث أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن منظمي أولمبياد طوكيو قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس متربطة بالأولمبياد ليصل المجموع إلى 169 حالة منذ الأول من يوليو/تموز.