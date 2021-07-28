بـ"سكوتر ومسدس"... الشرطة الفرنسية تحقق في سرقة حلى بقيمة 3 مليون يورو... فيديو

قرب جادة الشانزيليزيه الباريسية، وتحديدا في شارع فرنسوا الأول، يقع متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة، كان على موعد اليوم، مع حادث سطو مسلح من نوع خاص.

فعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، بتوقيت باريس، وصل رجل إلى مكان المتجر على دراجة "سكوتر"، واقتحمه مسلحا بمسدس فقط، وبدون أي عنف أو رد فعل من العاملين في المتجر تمكن الرجل من سرقة حلى تتراوح قيمتها بين مليونين وثلاثة ملايين يورو، بحسب وكالة "فرانس برس".

Un braquage très important à proximité des #ChampsElysees vient de se produire dans la bijouterie Chaumet.



Le montant du butin du braquage serait de 2 millions d’euros ! Le braqueur était en trottinette. pic.twitter.com/KZhmtYyy0p — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 27, 2021

​ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الملف، قوله إن السارق استولى على حلى وأحجار كريمة، قبل أن يغادر المكان أيضا على دراجة "سكوتر".

وأكدت النيابة العامة في باريس للوكالة فتح تحقيق في الحادثة بتهمة السطو المسلح، وأوكلت وحدة مكافحة أنشطة العصابات بالتحقيقات.

ودار "شوميه" إحدى أقدم العلامات التجارية للمجوهرات في فرنسا، مملوكة لمجموعة السلع الفاخرة "إل فى إم إتش"، ولها فروع عدة حول العالم، لكنها تعرف بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم، في باريس، وهو المقر الذي تعرض لعملية سطو عام 2009 أسفرت عن سرقة أحجار كريمة بقيمة 1,9 مليون يورو.