سفير أذربيجان في موسكو: الحرب انتهت وندعو يريفان لتوقيع معاهدة سلام

أعلن سفير أذربيجان لدى روسيا، بولاد بيولبيول، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعو أرمينيا لتوقيع معاهدة سلام والتعامل بطريقة بنَاءة مع مسألة ترسيم الحدود.

وقال السفير الأذري لوكالة "سبوتنيك": "من جانبنا، قلنا مرارًا إن الحرب قد انتهت، وإن الصراع قد انتهى، ويجب على أرمينيا الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان، والتوقيع على معاهدة سلام، وكذلك التعامل بشكل بناء مع مسألة ترسيم الحدود".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.