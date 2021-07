بلينكين: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلقنا

نيودلهي - سبوتنيك. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "ما نراه (في أفغانستان) خلال الأسبوع الأخير، تقدُم طالبان إلى المراكز الإقليمية، وتهديد عواصم المقاطعات ... إنه أمر مقلق للغاية. وبطبيعة الحال، فإن هذا يلقي بظلال من الشك على نواياهم تجاه البلد ككل".

