بلينكين: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلقنا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن التقدم الأخير لمسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في أفغانستان يثير قلق الولايات المتحدة.

نيودلهي - سبوتنيك. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "ما نراه (في أفغانستان) خلال الأسبوع الأخير، تقدُم طالبان إلى المراكز الإقليمية، وتهديد عواصم المقاطعات ... إنه أمر مقلق للغاية. وبطبيعة الحال، فإن هذا يلقي بظلال من الشك على نواياهم تجاه البلد ككل".

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، بعد تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

كما يأتي هذا التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان؛ فيما أعلنت طالبان مؤخرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.