الكرملين يرد على تصريحات بايدن بشأن الاستخبارات الروسية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده قلقة بشأن نشاط الاستخبارات الأمريكية على أراضيها، والذي لم يتوقف منذ زمن بعيد.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف للصحفيين، "أجهزة الاستخبارات الأمريكية قوية وهي تنشط على أراضينا، وبالطبع هذا يقلقنا، وهذا الأمر مستمر منذ زمن بعيد جداً ولم يتوقف".

وتابع قائلا "ثقوا بكلامي، لدينا الكثير من الأسباب لنكون فخورين بضباط استخباراتنا".

وعن تصريح بايدن بأن المخابرات الأمريكية أفضل من الروسية، أجاب بيسكوف بأنه "بطبيعة الحال، سيكون من الغريب أن يخبر الرئيس الأمريكي ضباط استخباراته بشيء آخر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر، أمس الثلاثاء، من حرب حقيقية مع روسيا.

وقال موجها حديثه لمسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أثناء زيارته لهم أمس،

"كما تعلمون كان لدي مؤخرا لقاء مع صديقي فلاديمير بوتين، هو يعرف أنكم أفضل من فريقه وهذا الأمر يثير قلقا شديدا لديه".

وحذر بايدن من أن الهجمات السيبرانية من قبل روسيا قد تسفر عن صراع عسكري، حيث اعتبر أنها يمكن أن تتسبب في يوم ما بـ"حرب يتخللها إطلاق نار".