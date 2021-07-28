القضاء الفرنسي يدين بشكل نهائي نائب رئيس غينيا الاستوائية بالكسب غير المشروع

أدان القضاء في فرنسا، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي نائب ونجل رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ، بتهمة تكوين ثروة غير مشروعة.

الرباط - سبوتنيك. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن "محكمة النقض في فرنسا أدانت نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورين أوبيانغ بسبب "المكاسب غير المشروعة".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في 10 شباط/ فبراير 2020، القاضي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية لقيامه بتكوين ثروة غير مشروعة تقدر بـ 150 مليون يورو.

وفرضت بريطانيا، الأسبوع الماضي، عقوبات على تيودورين نغويما أوبيانغ، نائب رئيس غينيا الاستوائية ونجل الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، بدعوى اختلاس أصول الدولة في حساباته المصرفية الخاصة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أوبيانغ الابن أجرى ترتيبات تعاقدية فاسدة وطلب رشاوى لدعم أسلوب حياته في ركوب الطائرات.