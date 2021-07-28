الخارجية الأمريكية تعلن عقب المشاورات في جنيف الالتزام بتقليل مخاطر الصراع المسلح

قيمت وزارة الخارجية الأمريكية المشاورات مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي التي عقدت في جنيف على أنها مهنية وذات مغزى.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "المحادثات [بشأن الاستقرار الاستراتيجي] في جنيف كانت مهنية وقيمة".

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أن: "الوفدين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في جلسة عامة نهاية شهر أيلول/سبتمبر، وفي غضون ذلك عقد مشاورات غير رسمية بهدف تحديد الموضوعات لمجموعات عمل الخبراء للاجتماع العام الثاني".

وأكد البيان على إلتزام الولايات المتحدة بتقليل مخاطر الصراع المسلح وخطر الحرب النووية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه خلال المشاورات ناقش الوفدان الأمريكي والروسي التهديدات الأمنية الحالية، فضلاً عن آفاق الحد من الأسلحة النووية.

وقال الناطق: "ناقش الوفد الأمريكي أولويات السياسة الأمريكية والبيئة الأمنية الحالية، ورؤيتنا الوطنية للأخطار التي تهدد الاستقرار الاستراتيجي، وآفاق (نظام) جديد للحد من الأسلحة النووية".