أمريكا تنشر أنظمة الصواريخ الاعتراضية من الجيل الحديث في ألاسكا بحلول 2028

أعلن رئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، غلين فان هيرك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم نشر أنظمة مضادة للصواريخ من الجيل القادم في ألاسكا في عام 2028.

موسكو - سبوتنيك. وقال هيرك في إحاطة إعلامية: "من المقرر نشر أنظمة الصواريخ الاعتراضية من الجيل القادم في ألاسكا، في عام 2028، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي، فإن هذه العملية تسير بشكل كامل وفقًا للجدول الزمني".

وأشار إلى أن، وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تولي اهتماما كبيرا لمسألة رادار الإنذار بالهجوم الصاروخي بعيد المدى؛ وهذا يجب أن يلعب دورا حاسما بالنسبة للقدرات الدفاعية الصاروخية.