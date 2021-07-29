مستشار أردوغان: تركيا تواصل تعاونها العسكري مع روسيا وفق حاجاتها ومصالحها

أكد مستشار الرئيس التركي، مجاهد كوتشوك يلماز، أن موقف تركيا لم يتغير حيال منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس–400" ولا يزال قائما، لافتا إلى أن تركيا ستواصل تعاونها العسكري التقني مع روسيا وفق حاجاتها ومصالحها.

قازان - سبوتنيك. وقال كوتشوك يلماز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كنا دائما صريحين بشأن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 وأعلنا عن أفكارنا الحقيقية للرأي العام بهذا الشأن".

وأضاف: "ما أكدناه لمحاورينا من الدول الغربية وروسيا بشأن منظومة إس – 400 ما زال قائما في الوقت الحالي".

وشدد على "أن تركيا ستواصل تعاونها العسكري التقني مع روسيا وفق احتياجاتها ومصالحها كما هو الحال مع دول الغرب".

وفيما يتعلق بمحطة أكويو للطاقة النووية، قال كوتشوك يلماز: "ستواصل تركيا الالتزام بتعهداتها المتعلقة بمحطة أكويو للطاقة النووية"، مشددا على أن "محطة أكويو للطاقة النووية وغيرها من مشاريع الطاقة النووية ذات ضرورة حتمية لتركيا".

يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وتكرر تركيا التأكيد أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.