الإعلان عن تهديد تسونامي قبالة سواحل ألاسكا بسبب زلزال فاقت قوته 8 درجات

ونشر المركز على صفحته الخاصة على "تويتر": "التحذير من تسونامي: زلزال بقوة 8.1 درجة جنوب شرقي منطقة تشيغنيك في ألاسكا".
Notable quake, preliminary info: M 8.2 - 91 km ESE of Perryville, Alaska https://t.co/DusSgxqIuC— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 29, 2021
كانت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وقوع زلزال بالقرب من ألاسكا قوته 7.3 درجة.
Thu Jul 29 06:23:22 UTC 2021 event picture pic.twitter.com/UQwlRCmRlk— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021
وحتى الآن لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.
TSUNAMI WARNING 1: See https://t.co/npoUHxEZLS for alert areas. M8.1 060mi SE Chignik, Alaska 2216AKDT Jul 28:— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021
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