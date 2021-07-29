المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا تتحدث عن لقائها مع بايدن

قالت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا، إنها دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اللقاء معه، إلى المساعدة في جعل الجمهورية نموذجًا "للانتقال السلمي إلى الديمقراطية".

في وقت سابق، كتب بايدن على حسابه على تويتر أنه التقى صباح الأربعاء بتيخانوفسكايا في البيت الأبيض.

وقالت تيخانوفسكايا على قناتها على تلغرام: "كسياسي، أنا سعيدة بهذا الاجتماع. إن العالم يواصل الصراع بين الاستبداد والديمقراطية. وأنتم تعلمون أن بيلاروسيا في طليعة هذا النضال. لذلك، طلبت من الرئيس بايدن مساعدتنا في جعل بيلاروسيا مثالا ناجحا للانتقال السلمي إلى الديمقراطية".

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

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