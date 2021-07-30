السفينة "ميرسر ستريت" تحت سيطرة الطاقم بعد مهاجمتها في المحيط الهندي وترافقها البحرية الأمريكية

أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة، اليوم الجمعة، أن السفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

ونشرت الشركة تغريدة على موقع "تويتر"، جاء فيها: "يمكننا أن نؤكد على أن ميرسر ستريت تحت سيطرة طاقمها".

ويشار إلى أن البحرية الأمريكية رافقت السفينة إلى مكان آمن.

Further update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/1KiHCGYEoq — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

هذا وأصدرت شركة "زودياك ماريتايم"، في وقت سابق من اليوم الجمعة بيانا، جاء فيه بأن ناقلة تحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه "قرصنة محتملة".

وقالت الشركة على "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 يوليو/تموز 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

Update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/sRuuyvwLA8 — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021

يذكر أن ملكية شركة "زودياك ماريتايم" البحرية، التي تدير ناقلة النفط اليابانية، تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.