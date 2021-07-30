ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء موقف إيران في محادثات فيينا

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، عن قلقه من تأجيل إيران لاستئناف محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي؛ موضحا أنها تبتعد أكثر فأكثر عن العناصر الأساسية للاتفاق.

برلين - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "شبيغل" الأسبوعية عن ماس، قوله: "أرى بقلق متزايد أن إيران، من ناحية، تؤجل استئناف محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي، وفي الوقت نفسه، من ناحية أخرى، تبتعد أكثر فأكثر عن العناصر الرئيسية للاتفاق".

وذكرت الصحيفة، أن المفاوضات بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران "وصلت إلى طريق مسدود".

هذا وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي، بشأن الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تنص أيضا على عودة واشنطن إلى الاتفاق. وتجري المفاوضات في العاصمة النمساوية منذ أبريل/ نيسان الماضي.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر، أن إيران لن تعود إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا حتى تبدأ حكومة الرئيس الجديد للبلاد، إبراهيم رئيسي، العمل في أغسطس/ آب الجاري. ومن المقرر تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب في الـ5 من أغسطس القادم.