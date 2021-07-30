بريطانيا ترسل أول دفعة لقاح كوفيد-19 للدول النامية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أن بريطانيا أرسلت أول دفعة اللقاح المضاد لكوفيد-19 في إطار آلية "كوفاكس".

لندن – سبوتنيك. وجاء في تغريدة الوزارة: "اليوم تم إرسال اللقاح إلى دول في كافة أنحاء العالم، من أجل مساعدة حماية السكان من خطر كوفيد-19".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك رآب، في وقت لاحق، إلى أن 800 ألف جرعة لقاح أُرسِلتْ إلى كينيا، جمايكا، غيانا وبليز.

يذكر أن "كوفاكس" هي عبارة عن آلية دولية سبق وأطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكارات في مجال الحماية من الأوبئة، والذي يدعم بناء طاقات إنتاجية ويقوم بمشتريات.

وبموجب شروط هذا البرنامج، تدفع البلدان ذات الدخل المرتفع ثمن شراء اللقاحات، وبالتالي تدعم ما يطلق عليه اصطلاح الدول الممولة.