شرطي يتعرض للطعن أثناء احتجازه مذنب بالقرب من باريس

تعرض شرطي للطعن أثناء اعتقال أحد الجناة في مدينة إيفري سورسين، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من باريس، بحسب مديرية الشرطة.

وجاء في بيان نُشر على الحساب الرسمي للمحافظة في "تويتر": "تعرض أحد ضباط الشرطة لطعن طفيف في ذراعه أثناء العملية، ونتمنى له الشفاء العاجل".

ويلاحظ أن المهاجم كان في حالة غير طبيعية، وتم اعتقاله على الفور من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وذكرت صحيفة "باريزيان" أن الحادث وقع بالقرب من مبنى البريد. أوقف المهاجم، البالغ من العمر نحو ثلاثين عامًا، والذي كان في حالة هياج، عمل المؤسسة، بإغلاق أبوابها. عندما ذهبت إليه الشرطة حاول الهرب، ثم أخرج سكينًا وجرح أحد رجال الأمن الذي حاول إيقافه. واضطرت الشرطة إلى استخدام مسدس الصعق للقبض على الجاني.