احتجاجات واسعة في فرنسا ضد تصريح "المرور الصحي"

تظاهر آلاف الأشخاص في باريس ومدن فرنسية أخرى، اليوم السبت، ضد تصريح صحي إلزامي لدخول عدد كبير من الأماكن العامة، أصدرته الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه موجة رابعة من الإصابات.

ونقلت "رويترز" المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين أصابوا 3 من رجال الشرطة.

وذكر متحدث آخر باسم الشرطة إن عدد المشاركين في التظاهرات في باريس يقدر بنحو 13500 شخص.

وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ينزل فيه المواطنون المعارضون لإجراءات ماكرون الجديدة لمكافحة كورونا، إلى الشوارع، في إظهار غير معتاد للإصرار على مطلب في وقت من العام يركز فيه كثير من الأشخاص على قضاء عطلتهم الصيفية.

وقالت آني وهي مدرسة تتظاهر في باريس: "نحن نخلق مجتمعا معزولا، وأعتقد أنه لا يصدق أن هذا يحدث في دولة حقوق الإنسان".

وأضافت آني التي رفضت ذكر اسمها الثاني: "لذلك نزلت للشارع، لم أتظاهر من قبل طوال حياتي. أعتقد أن حريتنا في خطر".

وتمنع السلطات الفرنسية الزوار من دخول المتاحف ودور السينما وحمامات السباحة، في حال لم يكن بحوزتهم تصريح المرور الذي يثبت حصولهم على اللقاح الواقي من كورونا أو لديهم اختبارات نتيجتها سلبية في الآونة الأخيرة.