وزير خارجية بريطانيا: الهجوم من إيران على السفينة كان متعمدا ومقصودا وغير مشروع

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، اليوم الأحد إن الهجوم الذي قتل فيه بريطاني وروماني غير مشروع.

وتابع راب، أن الهجوم كان متعمدا ومقصودا وانتهكت إيران به القانون الدولي، حسب وكالة رويترز.

وأشار إلى عمل بلاده مع شركاء دوليين للرد على هذا الهجوم الذي وصفه بغير المقبول.

وأوضح راب أنه على إيران التوقف عن هذه الهجمات والسماح للسفن البحرية المرور بموجب القانون الدولي.

ويوم الخميس الماضي، تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

فيما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في أعقاب الهجوم على السفينة الذي قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

والسفينة التي تعرضت للهجوم بمليكة يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.