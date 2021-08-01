مستوطن إسرائيلي يطلق النار من سلاح عسكري تجاه فلسطينيين جنوبي الضفة... فيديو

نشرت منظمة حقوقية إسرائيلية مقطع فيديو يظهر مستوطنا خلال إطلاقه النار من "سلاح عسكري" تجاه فلسطينيين، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) نشر توثيقا يظهر يهوديا يطلق النار من سلاح عسكري تجاه فلسطينيين جنوب جبل الخليل قرب بلدة الطواني".

وأوضحت القناة أن الحادث وقع في شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث "وصل (المستوطن) إلى المكان على متن سيارة عسكرية، برفقة الجنود (الإسرائيليين)".

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين المتواجدين في المكان نتيجة لإطلاق النار.

ويظهر الفيديو أحد المستوطنين وهو يقوم بإطلاق النار من بندقية آلية، فيما يقول شخص باللغة العبرية معلقا أن المستوطن صعد بعد ذلك على متن سيارة جيب عسكرية، ثم عاد لاحقا بدون السلاح.

ארגון בצלם פרסם תיעוד שבו נראה יהודי יורה בנשק צבאי לעבר פלסטינים בדרום הר חברון, ליד הכפר א-תוואני, ביוני האחרון. הוא הגיע למקום ברכב צבאי, יחד עם החיילים. לא ידוע על נפגעים פלסטינים כתוצאה מהירי@carmeldangor pic.twitter.com/gbEPPEvAHX — כאן חדשות (@kann_news) August 1, 2021

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينين في المستوطنات المقاومة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية قد تزايدت إلى حد كبير خلال الفترة الأخيرة.

وفي 13 يوليو/تموز المنصرم طالب عشرات الجنود الإسرائيليين المسرحين حديثا، والذين خدموا في الضفة الغربية، رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف بالعمل على وقف اعتداءات المستوطنين تجاه الفلسطينين، والتي قالوا إنهم كانوا شهودا عليها.

ووقع على الرسالة التي وصلت إلى بينيت وبارليف 100 جندي إسرائيلي، اتهموا إسرائيل بتوفير "دعم ضمني" للاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

وقالوا إن تلك الاعتداءات شملت العنف الجسدي وتخريب الممتلكات والرمي بالحجارة وكذلك الاعتداء على النشطاء وقوات الأمن الإسرائيلية حال حاولت التصدي للمستوطنين.

وتزايدت النشاطات الاستيطانية خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية.