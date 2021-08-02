إصابة نمرين من نوع مهدد بالانقراض بفيروس كورونا في أندونيسيا

أعلن مسؤولون في أندونيسيا، يوم أمس الأحد، عن تعافي نمرين من النوع السومطري المهدد بالانقراض من فيروس كورونا في حديقة جاكرتا بفيروس كورونا، وذلك بعد فحصهما.

ونقلت وسائل إعلام أندونيسية تصريحات رئيسة وكالة الحدائق والغابات الحضرية في جاكرتا، سوزي مارسيتواتي، التي قالت إن "النمرين يتلقيان العلاج ويخضعان للمراقبة الدقيقة من جانب الأطباء البيطريين في حديقة حيوان راغونان".

In pictures: Two rare Sumatran tigers, nine-year-old Tino and 12-year-old Hari, are recovering at the Ragunan Zoo in the Indonesian capital of Jakarta after being infected with Covid-19. Sumatran tigers are under increasing pressure as their jungle habitat shrinks 🐯 pic.twitter.com/QrrWIXNuoe — TRT World (@trtworld) August 1, 2021

وأشارت مارسيتاواتي إلى أن العينات المأخوذة من النمرين في 14 يوليو/ تموز أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وأضافت مارسيتاواتي: "لقد تلقى النمران الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات منذ أن بدأت الأعراض تظهر عليهما وبعد 12 يوما من العلاج بدأت حالتهما تتحسن ومن المتوقع أن يتعافيا".

وبدأت الأعراض تظهر على تينو بما في ذلك العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية في 9 يوليو/ تموز، وبعد ذلك بيومين بدأ هاري يعاني من المشكلات نفسها.

يشار إلى أن نمر سومطرة هو سلالة النمور الوحيدة المتبقية في إندونيسيا ولم يبق من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط، وانقرض النوعان الآخران – ببر جاوة وببر بالي.