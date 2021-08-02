طالبان: أمريكا شنت غارات جوية على مواقعنا في ولاية هلمند

أكدت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أن القوات الأمريكية شنت غارات على مواقعها في ولاية هلمند، شمالي البلاد، في وقت تشتد فيه حدة المواجهات بين الحركة التي تعمل على توسيع سيطرتها على الأرض، والقوات الحكومية التي تسعى لتدارك الوضع مع انسحاب القوات الأجنبية.

كابول- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حركة طالبان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مدينة لشكر كاه، عاصمة الولاية.

وتابعت أن: "الغارات أدت إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

واشتد القتال بين طالبان والقوات الحكومية في 25 مقاطعة في أفغانستان (من إجمالي 34 ولاية)، حيث يعلن كل جانب إحراز تقدم وخسائر فادحة على أساس يومي.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "455 من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب 232 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وبحسب الوزارة، فقد قُتل وجُرح مقاتلون لطالبان في مقاطعات ننغرهار، وبكتيا، ولوغار، وقندهار، وهرات، وفرياب، وجوزجان، وبلخ، وسمنغان، وهلمند، وتخار وقندز، وبغلان، وكابيزا.

في غضون ذلك، اعترفت طالبان، في بيان، بأنها "قتلت جنودًا في باروان وننغرهار، وأن حاكم المنطقة الأولى في هلمند، عبد الباقي باريز، استسلم لمقاتليها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مع 5 رفاق وسلاح آخرين".

كما اعترفت بأنها قتلت وجرحت جنودًا في مقاطعتي باروان وننغرهار.

وكانت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان تصاعدت، منذ أيار/مايو الماضي، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولاحقا اتفق الطرفان على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سحب أكثر 95 بالمئة من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن، الخاص بسحب القوات بشكل كامل، بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم. ولكن القيادة أكدت استمرار الدعم الجوي للجيش الأفغاني حتى موعد الانسحاب.