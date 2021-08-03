"الناتو" يصدر بيانا بشأن الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة ساحل عمان

دان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، الهجوم، الذي نسبه لإيران، على ناقلة النفط التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان.

القاهرة- سبوتنيك . وقال حلف الناتو في بيان، "ننضم إلى حلفائنا في الإدانة الشديدة للهجوم العنيف الأخير الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان"، مشيرا إلى أنه "توصلت بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا إلى أن إيران مسؤولة إلى حد كبير عن هذا الحادث".

وتابع الحلف، أن "الحلفاء ما زالوا قلقين حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وتدعوها إلى احترام التزاماتها الدولية"، منوها بأن "حرية الملاحة أمر مهم لكل حلفاء الناتو".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب يعد تطورا خطيرا"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ"التصريحات الفارغة"، مؤكدا أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة".