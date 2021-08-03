انفجار كبير وسط العاصمة الأفغانية كابول يعقبه إطلاق نار كثيف

هز انفجار كبير أرجاء العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار كثيف لم يعرف مصدره.

كابول-سبوتنيك. قال مراسل "سبوتنيك" في كابول، إن انفجارا كبيرا وقع في المدينة أعقبه إطلاق نار كثيف، فيما كشف شاهد عيان للوكالة أن الانفجار وقع قرب نقطة أمنية أمام السفارة الإيرانية ومستشفى للطوارئ.

كما أضاف الشاهد أن الانفجار وقع قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي، وتم سماع أصوات إطلاق نار بالقرب من موقع الانفجار.