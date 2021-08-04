اعتقال رجل استولى على مبنى الحكومة الأوكرانية... فيديو

الشخص الذي استولى على مبنى مجلس الوزراء الأوكراني قاتل سابقًا في دونباس، كان خبير متفجرات في كتيبة "آيدار.

في وقت سابق، ذكرت قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية أن رجلاً مجهولاً دخل مبنى مجلس الوزراء وهدد بتفجير قنبلة يدوية هناك. أكدت شرطة كييف لوكالة "سبوتنيك" أنها تلقت معلومات حول خطر انفجار قنبلة يدوية في مبنى الحكومة الأوكرانية، وذهب ضباط إنفاذ القانون إلى مكان الحادث. ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وقال مصدر في وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية: " كان خبير متفجرات في أيدر. ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن القنبلة ليست حقيقية".

وقال رئيس الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: ""لقد انتهينا للتو من عملية خاصة لتحييد مواطن. سيكون مشتبهًا فيه، وسيتخذ مكتب المدعي العام قرارًا. الوضع ليس معياريًا، لأنه كان مشاركًا في (عملية خاصة في دونباس). إنه خاض أعمال قتالية وأصيب مرتين، تعرض لإصابة في الرأس".

ذكرت قناة Strana.UA على قناة Politics of the Country Telegram أنه "تم اعتقال الإرهابي ومعه قنبلة يدوية".

تم تأكيد هذه المعلومات أيضًا على الهواء على قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية.