الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 4 ملايين حالة جديدة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، بشأن تحديثها الأسبوعي عن تطورات انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في جنيف.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الحالات الأسبوعية زادت لأكثر من شهر، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من أربعة ملايين حالة في الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 570 ألف حالة في المتوسط كل يوم خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بما يزيد قليلا عن 540 ألف حالة تم الإبلاغ عنها يوميا الأسبوع السابق.

وأشارت إلى وجود زيادات كبيرة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ، حيث سجلت زيادة بنسبة 37% و33% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.

ووصل عدد الوفيات المبلغ عنها هذا الأسبوع إلى أكثر من 64 حالة وفاة، منخفضة بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهر إقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم شرق المتوسط، زيادة حادة في الوفيات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق 48% و 31% على التوالي.