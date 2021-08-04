بدء العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي

أنهى الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، دورته الصيفية، ليخرج في عطلة لمدة شهرين، على أن يعود مجددا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبخلاف مناقشات الميزانية والجلسات التي قد تعقد بشكل خاص، لن يتم تقديم أي تشريع أو إجراء أي مناقشات في الكنيست الحالي (رقم 24 في تاريخ إسرائيل)، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

جاء ذلك وفق ما أعلنه النائب ميكي ليفي رئيس الكنيسيت في كلمة له مساء اليوم الأربعاء. وإسرائيل دولة برلمانية والكنيست هو الأعلى بين السلطات.

תם הכנס | @MKMickeyLevy סיכם את כנס הקיץ של הכנסת ה-24, והביע תקווה שבכנס הבא "נזכה ליותר שיתופי פעולה ולשיח אחר בבית הזה, שיכבד אותנו וישמש דוגמא לציבור. זה בידינו" pic.twitter.com/gFladtWiY9 — ערוץ כנסת (@KnessetT) August 4, 2021

ويتكون الكنيست (البرلمان) من 120 عضوا، ومن ضمن مهامه منح الثقة لرئيس الوزراء والموافقة على الحكومة والإشراف على عملها وتمرير جميع القوانين.