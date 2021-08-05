رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: إيران داعمة للمسلمين المضطهدين في العالم

أيّد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، محمد صادق سنجراني، دعوة رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، حول تنمية الأسواق الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

والتقى سنجراني قاليباف في إيران، أمس الأربعاء، على هامش زيارته لطهران للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية المقرر لها اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وبحسب الوكالة، ثمّن سنجراني "مواقف إيران داعمة للمسلمين المضطهدين في أقصى بقاع العالم".

وأشار سنجراني إلى "ماضي العلاقات والتعاون والقواسم المشتركة بين البلدين على الصعد الدينية والتاريخية والثقافية والجوار وعدّها عناصر لتمتين الأواصر بين الشعبين طيلة التاريخ".

وأكد سنجراني على أن "باكستان حكومة وشعبا تشيد على الدوام بالمواقف الداعمة لقائد الثورة الإسلامية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشعب كشمير المظلوم".

وسيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية، الخميس، أمام مجلس الشورى، في حضور عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية، ومن المقرر أن يتبعها خطوة تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

وحصل رئيسي على نحو 62 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي.