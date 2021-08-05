آبي أحمد يتبرع بالدم للجيش الإثيوبي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه تبرع بالدم لصالح القوات المسلحة الإثيوبية، داعيا كل إثيوبي للقيام بما يجب عليه تجاه بلده.

ونشر آبي أحمد تدوينة على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، تتضمن مجموعة من الصور ترصد تبرعه بالدم لصالح الجيش الإثيوبي.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن "التبرع بالدم لصالح الجيش الإثيوبي وترميم منازل المحتاجين والتخطيط للتوسع في زراعة الأشجار ومضاعفة الإنتاج الزراعي، كل ذلك يحقق هدفا مشترك لإثيوبيا، إذا قام كل منا بما يجب أن يقوم به".

#Ethiopia: Donate blood for the armed forces. Renovate the homes of those in need. Plant your #GreenLegacy print. Double down on agriculture productivity. When we each do our part, the whole comes together! pic.twitter.com/bTYzPdyIyq — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 5, 2021

يذكر أن آبي أحمد يقوم بالتبرع بالدم من حين لآخر، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو دعم العمل الجماعي لمواجهة الصعاب.

ويواجه الجيش الإثيوبي تحديات كبيرة، أبرزها أزمة إقليم تيغراي، والحدود السودانية، إضافة إلى أزمة سد النهضة، الذي يعد من أسباب توتر العلاقات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان.

كما دعا الجيش الإثيوبي، الخميس الماضي، للتعبئة العامة، إثر احتدام القتال في إقليم أمهرة، بينما خرجت مسيرات تدعو الناس للتسجيل في صفوف المقاتلين.

وقام الجيش الإثيوبي بعمليات عسكرية في إقليم تيغراي، بدأها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ردا على ما قال حينها، إنها هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي.