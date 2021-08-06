مجموعة السبع: إيران تهدد الأمن الدولي وكل الأدلة تشير إلى استهدافها للناقلة

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أن إيران وراء هجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" الأسبوع الماضي.

وذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس المجموعة "كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران. لا يوجد مبرر لهذا الهجوم... نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافا مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن مجلس الأمن الدولي سينظر اليوم الجمعة المقبل في حادث الناقلة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه "سيتم مناقشة الحادث الذي وقع في البحر قبالة سواحل عمان صباح الجمعة، في إطار بند جدول الأعمال" و قضايا أخرى، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون مغلقا.

يذكر أن ناقلة النفط ميرسر، التي ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم في بحر العرب الأسبوع الماضي، وتشغل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم - مواطن روماني ومواطن بريطاني، يفترض أنهما مسؤولان عن أمن السفينة. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على السفينة في بحر العرب.

وفي السياق نفسه، شكت إيران للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة ما وصفته بالسلوك المزعزع للأمن من جانب بعض الدول، في وقت تتهم فيه دول غربية طهران باستهداف السفن في بحر عمان والخليج.

وأدانت إيران في رسالتها "اتهامها بالتحرك لزعزعة الملاحة في المياه الخليجية وبحر ‎عمان"، مؤكدة أن الأغراض من وراء هذه الاتهامات "سياسية".

وتابعت أن "سلوك بعض الدول تجاه ‎إيران يهدف لافتعال أزمة، بما يناقض مبدأ عدم اعتماد القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة".

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