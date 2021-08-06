10 إصابات بعملية طعن داخل قطار طوكيو في اليابان... فيديو

وبحسب وكالت الإعلام اليابانية، فقد أصيب الركاب نتيجة قيام رجل بعملية طعن الأمر الذي أدى لإصابة أحد الضحايا بجرح خطيرة جدا.
وبحسب "PM Breaking"، وقع الهجوم على خط سكة حديد "أوداكيو" الكهربائي في وقت متأخر من يوم الجمعة في ضاحية سيتاجايا جنوبي غرب طوكيو.
#小田急線 pic.twitter.com/xtbCghe4ug— ごーるどさん (@300zx) August 6, 2021
وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة أربعة أشخاص في الهجوم، وارتفع الرقم لاحقًا إلى عشرة ضحايا، وفقا لتقرير إدارة الإطفاء الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية.
Breaking: At least 4 injured after a stabbing on a train in Tokyo, Japan. The suspect is on the loose. pic.twitter.com/0KlyAeGYFM— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 6, 2021
بدورها، أفادت مصادر في الشرطة بأن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن عدة مرات من قبل المجرم.
4 stabbed in knife attack on #Tokyo train, suspect detained after escape— RT (@RT_com) August 6, 2021
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وتوقف القطار بين محطتين بسبب الحادث، حيث قفز المشتبه به وهرب سيرا على الأقدام، بعد أن قام شخص مجهول بسحب فرامل الطوارئ في القطار.
وطارد رجال الأمن المشتبه به مباشرة بعد توقف القطار واحتجز بعد وقت قصير من تنفيذ عملية الطعن، ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة.
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