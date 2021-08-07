"سي إن إن" تطرد 3 موظفين دخلوا مقر العمل دون تطعيم

قررت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية طرد ثلاثة موظفين، بعدما دخلوا مقر العمل دون تلقي اللقاح المضادة لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "سي إن إن" كانت قد ألزمت جميع موظفيها بالحصول على التطعيم بشكل كامل.

وأضاف زوكر: يجب أن تحصلوا على التطعيم، لكي تحضروا إلى المكتب، كما يجب أن تحصلوا على التطعيم لكي تعملوا في هذا المجال، مع موظفين آخرين، بغض النظر عما إذا كنتم ستدخلون مكتباً أم لا، وتعتمد "سي إن إن" على نظام ثقة، لذلك لم تطلب من الموظفين إظهار دليل على أنهم حصلوا على تطعيم.

وأوضح جيف زوكر، رئيس "سي إن إن" أن الشبكة ى تتسامح في هذا الصدد، حيث أقالت الموظفين الثلاثة بعد أن علمت، الأسبوع الماضي، أنهم جاءوا إلى مقر عملهم دون تطعيم.

يشار إلى أن"سي إن إن" أجلت عودة كافة موظفيها إلى مكاتبها إلى فترة تتراوح ما بين أوائل ومنتصف أكتوب/ تشرين الأول المقبل، في ظل عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، قررت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق، تأجيل عودتها إلى العمل في المكاتب إلى أجل غير مسمى، في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بسبب المتحور دلتا.

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يضيفها إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تغير خطط عودتها، وتطلب من الموظفين ارتداء الأقنعة مرة أخرى أو تطلب تطعيمهم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها ستطلب من جميع الموظفين إثبات تلقيحهم كشرط للتوظيف، كما قالت "أوبر" إنها ستطلب تطعيم جميع الموظفين وتأجيل عودتها إلى العمل في المكاتب.

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