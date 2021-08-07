شركة "سبيس إكس" تجمع أطول صاروخ في التاريخ.. فيديو

قامت شركة "SpaceX" الأمريكية بتجميع أطول صاروخ في التاريخ، وأطلقت عليه اسم "Starship".

يصل طول "Starship" المكون من جزئين، والذي يتضمن نموذج أولي لصواريخ "Super Heavy" إلى ما يقرب من 120 مترًا.

Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2021

​تم تجميع الصاروخ في موقع إطلاق الشركة في بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية.

History has been made. The world’s tallest rocket… ever 😱 pic.twitter.com/FZKNbWewZg — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) August 6, 2021

​في أغسطس، قامت الشركة بتجميع "Booster 4" مع 29 محرك "Raptor". وهو صاروخ ضخم يبلغ ارتفاعه حوالي 70 متراً وقطره 9 أمتار. وتبلغ قوة دفعه ضعف قوة صاروخ "Satirn 5"، الذي أطلقته ناسا إلى القمر ".