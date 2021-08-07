شركة "سبيس إكس" تجمع أطول صاروخ في التاريخ.. فيديو

يصل طول "Starship" المكون من جزئين، والذي يتضمن نموذج أولي لصواريخ "Super Heavy" إلى ما يقرب من 120 مترًا.
Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA— SpaceX (@SpaceX) August 6, 2021
تم تجميع الصاروخ في موقع إطلاق الشركة في بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية.
History has been made. The world’s tallest rocket… ever 😱 pic.twitter.com/FZKNbWewZg— Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) August 6, 2021
في أغسطس، قامت الشركة بتجميع "Booster 4" مع 29 محرك "Raptor". وهو صاروخ ضخم يبلغ ارتفاعه حوالي 70 متراً وقطره 9 أمتار. وتبلغ قوة دفعه ضعف قوة صاروخ "Satirn 5"، الذي أطلقته ناسا إلى القمر ".
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