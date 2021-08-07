وكالة: قاذفات استراتيجية ومقاتلات أمريكية تستهدف مسلحي "طالبان"

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستهداف مسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) بالقاذفات الاستراتيجية، بعد تقدمهم في ثلاث مدن رئيسية في أفغانستان.

ووجهت قاذفات "بي 52" الأمريكية الاستراتيجية وطائرات "Specter" الحربية ضربات استهدفت فيها مسلحي حركة "طالبان" في أفغانستان أثناء تقدمهم في 3 مدن رئيسية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة "التايمز" إن قاذفات "بي 52" وطائرات "أ سي 130" استهدفت المتمردين حول قندهار وهرات ولاشكار جار في ولاية هلمند.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعمل قاذفات "بي 52" من قطر بينما انطلقت باقي المقاتلات من حاملة الطائرات الأمريكية النووية "يو إس إس ريغان" التي تتمركز حاليا في بحر العرب، والمحملة بأسطول مقاتلات (F / A-18 Super Hornets).

أدانت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم السبت، الهجوم العنيف الذي تشنه حركة "طالبان" على عدد من المدن الأفغانية، والذي قاد لسيطرتها على مدينة زرنج عاصمة محافظة نمروز، وكذلك الهجوم على شبرغان، عاصمة ولاية جوزجان.

Heads up, props on the move! 👈



ABH1 McKinley Martin directs an E-2D Hawkeye after it lands on the flight deck in the Arabian Sea. #WeAreReagan #FlyNavy pic.twitter.com/a7N3Ng9GSQ — USS Ronald Reagan (@Gipper_76) August 7, 2021

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول القادم.