الرئيس الإندونيسي يدعو إلى فرض قيود بسبب كورونا

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى فرض قيود في بلاده بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد من الجزر.

وبحسب "رويترز"، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقطع فيديو نُشر اليوم السبت:

"إن إصابات كورونا بدأت تشهد قفزة خارج الجزر كثيفة السكان وإن هناك حاجة لفرض قيود على التنقل في عدة جزر لوقف انتشار المرض".

وأردف: "هناك حاجة للحد من تنقل الناس لمدة أسبوعين على الأقل".

وتابع أن حالات الإصابة تتزايد بسرعة في أقاليم مثل سومطرة الغربية ونوسا تينجارا الشرقية. ولم يحدد أين ومتى ستُفرض مثل هذه القيود.

وستنتهي القيود المفروضة حاليا على التنقل في التاسع من أغسطس آب.