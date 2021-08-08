"طالبان" تعلن سيطرتها على خامس ولاية أفغانية بالكامل

أعلنت حركة طالبان الأفغانية المتشددة، اليوم الأحد، سيطرتها على مدينة تالقان مركز ولاية تخار شمال شرقي أفغانستان، التي تعد خامس مركز لخامس ولاية أفغانية تعلن الحركة الاستيلاء عليها.

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الحركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إتمام السيطرة على مركز إقليم تخار بجميع مرافقها الحيوية (مقر حاكم الإقليم ومقر الشرطة، ومركز المخابرات والسجن وجميع المرافق الحكومية).

وأضافت الحركة أن الوضع في المدينة بات تحت سيطرة مقاتليها، وأن الأمن قد عاد إلى المدينة، "وهرب جنود العدو [في إشارة إلى القوات الحكومية]".

ويذكر أن طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرت، صباح اليوم، على عاصمة ولاية قندوز، ومناطق أخرى بالولاية شمالي أفغانستان، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة كابول، شن حملة عسكرية للرد على تحركات طالبان واستعادة المدينة.

فيما أفاد الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان سبق هذا البيان، بأن الضربات المتكررة والفعالة ضد القوات الحكومية، أثبتت نفعها في احتلال مركز ولاية قندوز بجميع مرافقها الحيوية [مكتب الحاكم، القيادة، السجن، المخابرات، المدينة بأكملها ومحيطها].

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أنه تم إطلاق حملة عسكرية لتطهير المدينة من عناصر طالبان، وأشارت إلى تصفية بعض المناطق وتطهيرها.

جدير بالذكر أنه بإعلان طالبان السيطرة على مدينة تالقان عاصمة إقليم تخار، تكون الحركة المتشددة بذلك قد سيطرت حتى الآن على 5 عواصم أقاليم وهي "نيمروز" و"جوزجان" و"ساري-بول" و"قندوز" و"تخار".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

ويأتي التصعيد في أعمال العنف مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان، فيما أعلنت طالبان مؤخرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

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