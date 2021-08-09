أسعار النفط تعاود الهبوط إلى ما دون 70 دولارا

واصلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، خسائرها الحادة التي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، ومخاوف من أن تؤدي القيود الوبائية الجديدة التي فرضت في آسيا وخاصة في الصين إلى انتكاسة للانتعاش العالمي في الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار إلى 69.40 دولارا للبرميل، أي بنسبة قدرها 1.84% بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما عانت الأسبوع الماضي من أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر حيث تراجعت بنسبة 6%.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا بـ 1.32 دولار، أو 1.9%، وصولا إلى 66.96 دولارا للبرميل، بعدما سجلت الأسبوع الماضي تراجعا نسبته 7% هو الأعنف لها في تسعة أشهر، بحسب وكالة "رويترز".

ويتوقع خبراء أن تعيق القيود الجديدة في الصين توقعات نمو الطلب، إذ تم إلغاء الرحلات الجوية، وإصدار تحذيرات سفر استهدفت 46 مدينة، كما فُرضت قيود على خدمات النقل العام وسيارات الأجرة في 144 منطقة متضررة من كورونا.

وعادوت معدلات الإصابة بكورونا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، الارتفاع مسجلة 125 حالة إصابة جديدة من 96 في اليوم السابق.

كما يأتي انخفاض أسعار النفط على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستوى هو الأعلى خلال الشهور الأربعة الأخيرة مقابل اليورو، بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر الجمعة الماضية أقوى من المتوقع، ما حفز بحسب مراقبين الرهانات على إمكانية تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع لتشديد السياسة النقدية للبلاد.