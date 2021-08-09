لوكاشينكو: ليست هناك حاجة للانضمام إلى روسيا من أجل تطوير التكامل الاقتصادي

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في إشارة إلى إمكانية انضمام الجمهورية إلى روسيا، إنه من أجل تطوير التكامل الاقتصادي، لا داعي للانضمام إلى دولة أخرى.

وقال اليوم الاثنين: "عندما يتم التحدث عن كل هذه التلميحات حول الاندماج، أفكر دائمًا كما يفكر بوتين هل هناك حاجة إلى صداع آخر؟ لا. يفهم رئيس روسيا هذا الأمر بهذه الطريقة.من أجل تطوير التكامل الاقتصادي لا داعي للانضمام لدولة أخرى، إذا كنت تتحدث عن الاندماج، خذ الأمر على هذا النحو، ربما سنكون دولة واحدة، وربما نكون جزءًا من روسيا، وربما تكون روسيا جزءًا من بيلاروسيا".