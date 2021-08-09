البنتاغون: قلقون من الوضع في أفغانستان فهو لا يسير بالاتجاه الصحيح

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الاثنين، عن قلقلها بشأن الوضع الأمني في أفغانستان معتبرة أنه "لا يسير في الاتجاه الصحيح"، مع سيطرة عناصر طالبان على سادس عاصمة إقليم في البلاد.

وووفقا لوكالة "رويترز" أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح صحفي: "إن الولايات المتحدة قلقة من هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على محاربة الحركة المتشددة".

ولفت كيربي بالقول: "هذه هي قواتهم العسكرية وهذه هي عواصم أقاليمهم وشعبهم الذي يجب أن يدافعوا عنه، وسيعود الأمر حقا إلى القيادة التي هم على استعداد لإظهارها هنا في هذه اللحظة على وجه الخصوص".

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع 27 طفلاً في أفغانستان خلال ثلاثة أيام وسط قتال عنيف بين حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

ويأتي التصعيد في أعمال العنف مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، فيما أعلنت طالبان مؤخرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

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