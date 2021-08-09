الاتحاد الأوروبي سيبقي قائمته للسفر الآمن بدون تغيير في الوقت الحالي

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع، وهو ما يسمح للسفر غير الضروري من الولايات المتحدة بأن يستمر في الوقت الحالي على الرغم من قفزة في الإصابات بكوفيد-19 هناك.

وتشمل القائمة حاليا 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا، تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل الجائحة الحالية.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن إدراج الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة ربما يعاد النظر فيه.

وبحسب مسؤولين بالاتحاد، فإنه سيجري مراجعة القائمة في غضون أسبوعين، أو ربما في موعد أقرب من ذلك إذا تغير وضع كوفيد-19 .

وطلب التكتل مرارا من واشنطن السماح بدخول موطني الاتحاد الأوروبي، بعدما أضاف الولايات المتحدة في يونيو حزيران إلى ما يعرف بالقائمة البيضاء.

وتلك القائمة غير ملزمة رغم أن حكومات الاتحاد الأوروبي تميل لتطبيقها. لكنها يمكنها أن تتجاهلها، وفقا لرويترز.

وقال مسؤولون إن دول التكتل السبع والعشرين منقسمة، إذ تحث بعضها على معاملة بالمثل من الولايات المتحدة في حين أن دولا أخرى أكثر اعتمادا على السياحة تعارض إزالة واشنطن من القائمة.

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