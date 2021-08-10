مصدر لـ"سبوتنيك": الهند تغلق قنصليتها في مزار شريف الأفغانية بعد هجمات طالبان

قررت الحكومة الهندية إغلاق قنصليتها في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان، وذلك في ظل هجمات حركة طالبان المتشددة (المحظورة في روسيا)، ومحاولتها السيطرة على المدينة التي تعد رابع أكبر المدن في البلاد.

نيودلهي -سبوتنيك. وقال مصدر حكومي هندي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تغلق الهند قنصليتها في مزار شريف الأفغانية بشكل مؤقت. سيتم إجلاء كل الدبلوماسيين هناك في رحلة طيران خاصة".

فيما أوضحت القنصلية الهندية في المدينة عبر حسابها على موقع "تويتر" أن كل المواطنين من الجنسية الهندية في مزار شريف سيتم إجلاءهم من المدينة عبر رحلة طيران خاصة، من المقرر مغادرتها في وقت لاحق اليوم، وذلك بسبب هجمات حركة طالبان على المدينة.