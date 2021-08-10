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    وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021

    بايدن يلزم الجيش الأمريكي بالتطعيم ضد كورونا

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    وضعت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، خطة صادق عليها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي ستلزم أفراد الجيش الأمريكي الحصول على لقاح فيروس "كورونا" المستجد بدءا من منتصف الشهر المقبل.

    وفي مذكرات وزعت على جميع القوات الأمريكية، قال كبار قادة البنتاغون إن "اللقاح خطوة ضرورية للحفاظ على الاستعداد العسكري"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    بايدن: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة
    وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يمكن البدء في تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في حال حصل اللقاح المخصص للجيش على موافقة نهائية من إدارة الغذاء والدواء، أو استمرت معدلات الإصابة في الارتفاع.

    وقال أوستن في مذكرته: "سأسعى للحصول على موافقة الرئيس لجعل اللقاحات إلزامية في موعد لا يتجاوز منتصف سبتمبر، أو فورا عند الحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء، أيهما يأتي أولا".

    وتوفر خطة البنتاغون الوقت لإدارة الغذاء والدواء الأمريكي لإعطاء الموافقة النهائية للقاح "فايزر"، والمتوقع في أوائل الشهر المقبل، وبدون هذه الموافقة الرسمية، يحتاج أوستن إلى تنازل من بايدن لجعل اللقاحات إلزامية، وقد أوضح بايدن بالفعل أنه يدعم ذلك.

    وقد يؤثر أي تفشي كبير لفيروس "كورونا" المستجد في الجيش على قدرة أمريكا على الدفاع عن نفسها في أي أزمة أمنية.

    وحذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أنه

    "إذا ارتفعت معدلات الإصابة فإنها قد تؤثر على الاستعداد العسكري، لن أتردد في التصرف عاجلا أو أوصي بمسار مختلف للرئيس إذا شعرت بالحاجة إلى القيام بذلك، نحن بحاجة إلى قوة صحية وجاهزة للدفاع عن هذه الأمة".

    وفي بيان أصدره، أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يدعم بقوة رسالة أوستن للقوات الأمريكية، وكذلك خطة إضافة لقاح "كوفيد-19"، "إلى قائمة التطعيمات المطلوبة لأفراد خدمتنا في موعد لا يتجاوز منتصف سبتمبر".

    وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في حالة حرب، و"التطعيم سيمكن أفراد خدمتنا من البقاء بصحة جيدة، وحماية أسرهم بشكل أفضل، والتأكد من أن قوتنا جاهزة للعمل في أي مكان في العالم".

    ويأتي القرار بعد أكثر من أسبوع بقليل من مطالبة بايدن مسؤولي الدفاع بوضع خطة تتطلب من القوات الحصول على جرعات كجزء من حملة أوسع لزيادة التطعيمات في القوى العاملة الفيدرالية.

    ويبلغ متوسط ​​عدد الإصابات الجديدة في أمريكا حوالي 108 ألف إصابة، بينما يتم إعطاء 700 ألف جرعة يوميا، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
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