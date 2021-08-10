الرئيس الإيراني يدعو للتعاون من أجل إرساء الأمن في المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون بين دول المنطقة دون تدخل قوى أجنبية من أجل إرساء الأمن بشكل دائم في المنطقة.

القاهرة - سبوتنيك. جاء في بيان للرئاسة الإيرانية، أن رئيسي أكد خلال استقباله وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "تعاون دول المنطقة دون تدخل الأجانب شرط ضروري لإرساء أمن دائم فيها".

وأشار رئيسي إلى أن "طهران لطالما كانت قلقة بشأن حل المشاكل في العراق، وتربط نموه وتنميته بنمو وتطور إيران".

وبحسب البيان، سلم حسين دعوة من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى رئيسي، لحضور "قمة دول جوار العراق" التي ستعقد في بغداد.

ووصف وزير الخارجية العراقي الاجتماع بأنه خطوة لدعم العملية السياسية والتقدم الاقتصادي في العراق، مضيفا أن "هذا الاجتماع خطوة نحو إرساء الأساس للعمل الجماعي لدول المنطقة لخلق أمن دائم بها".

وتابع حسين: "الأمن الدائم في المنطقة لن يكون ممكنا بدون وجود إيران والعراق".

وأوضح حسين أن الاجتماع من شأنه أن يخلق أساسا للحوار بين دول المنطقة، من أجل التوصل إلى تفاهم جماعي لتلك الدول.

ووجه العراق، بوقت سابق، دعوة إلى عدد من قادة الدول، من أجل حضور القمة المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري، من بينهم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.